Follia delle armi: Russia lancia super missile, obici Usa all'Ucraina

La Russia ha lanciato con successo un missile da crociera ipersonico Zircon dal Mare di Barents in direzione di un bersaglio nel Mar Bianco. Lo ha riferito, come riporta Agenzia Nova, il ministero della Difesa di Mosca, precisando che il missile ha percorso circa 625 miglia dalla nave che lo ha lanciato. Il presidente Vladimir Putin ha in precedenza definito i missili Zircon come parte di una nuova generazione di sistemi d’arma. Le armi ipersoniche possono viaggiare a una velocità nove volte maggiore rispetto a quella del suono. La Russia ha già compiuto altri test di lancio da navi da guerra e sottomarini nel corso dello scorso anno.Intanto l’Ucraina ha cominciato a ricevere missili antinave Harpoon dalla Danimarca e obici semoventi M109 dagli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro della Difesa di Kiev, Oleksiy Reznikov. I missili Harpoon verranno usati accanto ai Neptune ucraini nella difesa delle coste, incluso il porto di Odessa, ha precisato il ministro. Le forniture dalla Danimarca sono avvenute “con la partecipazione dei nostri amici del Regno Unito”, ha detto Reznikov.