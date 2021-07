Francia, una marea in piazza contro il passaporto vaccinale

Scontri in Francia tra polizia e manifestanti che protestano contro il passaporto sanitario che il Governo Macron introdurrà dal 9 agosto. A Parigi sono in corso quattro diversi cortei. Più di 3mila agenti di polizia sono stati mobilitati per supervisionare le quattro manifestazioni. Una è in corso nei pressi della stazione della metropolitana Villiers e la folla si è spostata in direzione di Piazza della Bastiglia. Un altro raduno si tiene vicino alla stazione di Montparnasse, con un corteo che si dirige verso il ministero della Salute. In Piazza della Repubblica, intanto, l'emittente televisiva 'France Info', riporta che la polizia ha dovuto utilizzare i lacrimogeni per disperdere la folla.Un camion dei gendarmi è stato attaccato e la polizia ha lanciato lacrimogeni sulla folla. Un poliziotto ferito, apparentemente incosciente, è stato evacuato dalla polizia, scrive Le Figaro.