Fdi, Negrini nuovo coordinatore modenese: 'Al lavoro per il bene della città'

Modena, una città che era riferimento in regione ed in Italia in importanti settori ma che negli anni ha perso posizioni, appeal e primati. Sui temi che tradizionalmente la contraddistinguevano. Superata da Reggio per infrastrutture, superata da Parma sull'agroalimentare e Ferrara per la cultura. Dove l'insicurezza dovuta anche ad un degrado urbano e sociale dilagante di cui nessun quartiere è esente ha portato a record negativi. Una situazione alla quale Fratelli d'Italia vuole rispondere con una azione politica basata sull'ascolto della città e sull'immersione nei problemi. In vista delle prossime elezioni amministrative. E vuole farlo anche attraverso una figura che su Modena non c'è mai stata, quella del Referente cittadino del partito. A Modena, a ricoprirla per la prima volta è Luca Negrini, classe 1990, da tempo nel gruppo dirigenziale del Partito dove ricopre la carica di responsabile regionale dipartimento organizzazione.'Abbiamo un importante compito, quello di continuare ad ascoltare le difficoltà dei modenesi invertendo la rotta che da 70 anni il Partito Democratico sta portando in questa città, oggi a livelli di insicurezza e degrado mai registrati prima. Frutto di una miopia politica non più sopportabile, fatta di scelte che molto spesso non coincidono con il bene della comunità' - afferma'Continueremo a sottolineare quanto la nostra Modena meriti di più, consapevoli che non esistono più roccaforti inespugnabili e che alle prossime amministrative modenesi avranno un'alternanza coerente su cui contare'.'La crescita di Fratelli d'Italia e tangibile anche a seguito dello straordinario risultato elettorale di settembre e dell'attività del Presidente Giorgia Meloni. Il duro lavoro di questi anni sta portando ottimi frutti, e sono certo che anche il nuovo coordinatore cittadino di Modena saprà essere bandiera di partito anche soprattutto in vista delle amministrazioni del 2024' - rilanciasenatore e coordinatore provinciale del partito.'La definizione della linea politica è frutto del lavoro svolto insieme alle principali figure istituzionali del territorio, come Michele Barcaiolo, oggi senatore, e che prima ancora ci ho guidati verso la creazione di una grande comunità, in un clima di costante condivisione con i vertici nazionali, precondizione per essere un punto di forza per valorizzare al meglio le potenzialità di Fratelli d'Italia' - spiega e chiude il