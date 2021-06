Fratelli d'Italia: 'No al Nutriscore, attacco ai nostri prodotti'

'Fratelli d’Italia è stato il primo partito ad aver portato in parlamento il tema del nutriscore, un sistema voluto, tra gli altri, dalla Francia che misura in modo ambiguo i valori nutrizionali dei vari alimenti. Questo sistema sembra fatto apposta per bocciare gli alimenti della dieta mediterranea, difesa come patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco, a favore di prodotti che poco o nulla hanno a che fare con il nostro territorio e la nostra cultura, bocciando i nostri prodotti locali'. Lo afferma Michele Barcaiuolo, consigliere e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia oggi a Modena, in punto informativo organizzato in centro per esporre le ragioni del No.'Il problema di questo sistema è che potrebbe considerare salutari cibi come la Coca-cola zero e considerare dannosi per la salute altri, come il Parmigiano reggiano o l’olio d’oliva' spiega Ferdinando Pulitanó, presidente provinciale del partito a Modena. 'Fratelli d’Italia si è scagliata contro questo sistema di valutazione sin dall’anno scorso con svariati atti parlamentari a cui questa campagna fa seguito' - ha concluso Pulitanó.