Futuro Nazionale, al via il tesseramento: prime adesioni a Modena

'È iniziato ufficialmente il tesseramento a Futuro Nazionale, il nuovo soggetto politico fondato dal generale Roberto Vannacci. Da oggi l’adesione è disponibile online, mentre dal 15 marzo sarà possibile sottoscrivere la tessera anche in formato cartaceo'. A ricordarlo dal banchetto dove si raccolgono le adesioni, allestito nei fine settimana sotto il portico del collegio a Modena, Federica Barozzi, già referente in città del primo team Vannacci, oggi impegnata nel fare crescere la nuova creatura 'Futuro Nazionale''Sono già una cinquantina le tessere prenotate solo nella prima mattinata e siamo soddisfatti dell'adesione da diverse parti della provincia, dalla montagna fino alla Bassa'Modena, del resto, rappresenta una piazza cara a Vannacci. Appena un mese fa, proprio qui, si era tenuta la prima uscita pubblica dopo l’addio alla Lega del generale e la presentazione del simbolo. E proprio in provincia di Modena Futuro Nazionale ha avuto subito adesioni di nomi significativi: dal già deputato ex coordinatore provinciale Legae il referente dei Giovani leghisti modenesientrambi presenti ai banchetti.

Con l’avvio del tesseramento, il movimento entra ora nella sua prima fase di radicamento territoriale.E i promotori parlano di un clima che non si vedeva da tempo.'Il sentore è quello di un grande entusiasmo, che negli ultimi anni si era un pò perso sulla scena politica nazionale', afferma Golinelli, ora in Futuro Nazionale.'Solo oggi, in quella che era di fatto una postazione di supporto al tesseramento online, abbiamo superato le 50 adesioni. I temi su cui vogliamo lavorare sono quelli che molti italiani sentono abbandonati: sicurezza, certezza della pena, stop all’immigrazione irregolare e anche una revisione dei flussi regolari, che rappresentano un depauperamento della manodopera e un favore al capitale'. Poi famiglia e denatalità: 'Siamo in un inverno demografico, ed è uno dei grandi temi dimenticati'. E aggiunge: 'Reindustrializzazione del Paese, agricoltura, sostegno ai settori produttivi: i temi sono tanti e sono quelli rimasti orfani da un governo su cui c’erano molte aspettative e che ha preferito curare lo la politica internazionale piuttosto che l’interesse degli italiani'.

Per Giuseppe Vandelli, referente dei giovani di Futuro Nazionale, la sfida è duplice: recuperare temi identitari e riportare i ragazzi alla partecipazione attiva. 'A livello nazionale — spiega — temi come sovranità, identità, rispetto della cultura e delle nostre tradizioni devono tornare centrali. La destra deve riappropriarsene, e Futuro Nazionale si propone di riportarli in auge.Sul territorio uno dei temi più sentito è sicuramente la sicurezza, non solo nelle grandi città ma sempre più anche nei piccoli centri'.Vandelli sottolinea l’entusiasmo dei giovani: 'Abbiamo appena iniziato, ma c’è tanta voglia di partecipare e di fare. Questo, anche per ragioni anagrafiche, mi stimola particolarmente: vogliamo costruire un gruppo di ragazzi disposti a fare attività politica, militanza, e a tornare a battersi per le proprie idee'.