Gallerie Estensi, Alessandra Necci sostituisce da oggi Martina Bagnoli

Alessandra Necci è nata a Roma. Storica, autrice di numerosi libri storico-biografici su personaggi come Maria Teresa d’Austria e Maria Antonietta di Francia, Nicolò Machiavelli, Napoleone, Caterina de’ Medici e Luigi XIV, è avvocato e docente nel Dipartimento di Impresa e Management della Luiss “Guido Carli”. Il suo raggio d’azione comprende ad oggi anche la Pinacoteca Nazionale, al piano nobile di Palazzo dei Diamanti, che racchiude una significativa rassegna della pittura a Ferrara dal Duecento al Settecento.'Un plauso va alla neo direttrice delle Gallerie Estensi, con la quale ci auguriamo di collaborare fin da subito in modo attivo e proficuo per la valorizzazione del grande patrimonio della Pinacoteca della città, sia in una prospettiva locale, con un museo portavoce dell’identità storica e culturale del territorio, che in una visione turistica internazionale' - dice il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

Le nomine dei nuovi direttori dei principali musei d’Italia sono state annunciate dal Ministero della Cultura lo scorso 15 dicembre. La terna finale per la direzione delle Gallerie Estensi (Modena, Ferrara, Sassuolo) comprendeva anche Giovanni Sassu, già direttore del Museo della Cattedrale di Ferrara e dallo scorso anno direttore dei Musei comunali di Rimini, e Paola D’Agostino, che in questi anni ha diretto il Museo nazionale del Bargello.