Conte, scure su ristoranti movida e sport dilettanti

I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l'accesso solo a chi devo raggiungere esercizi commerciali o abitazioni private.



Tutte le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 del mattino alla mezzanotte se il consumo avviene ai i tavoli. Se il consumo non è previsto ai tavoli allora è permessa la somministrazione solo alle ore 18.



Nei ristoranti si potrà stare per un massimo di 6 persone per singolo tavolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere all'esterno dei locali il numero massimo di persone ammesse nei locali in base ai protocolli di sicurezza. Nessuna limitazione di orario invece prevista per i servizi di ristorazione negli ospedali negli aeroporti, lungo le autostrade.



Sale gioco e sale scommesse: l'apertura sarà limitata alle ore 21



Le attività scolastiche sono confermate in presenza, per le scuole secondarie di secondo grado, licei istituti tecnici e professionali, saranno favorite modalità flessibili di organizzazione di attività didattica con ingresso degli studenti a partire dalle ore 9 con turni pomeridiani. Il tutto sulla base dei quadri pandemici territoriali.



Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite gare competizioni nell'attività dilettantistica. Rimangono consentite attività in forma individuale e rimarrà consentita l'attività sportiva a livello professionistico.



Per le palestre, una settimana di tempo per adeguarsi al rispetto delle norme. 'Se ciò non avverrà saremo costretti, tra sette giorni, a chiudere tutte le palestre' - ha detto Conte.



Stop a sagre, fiere locali, manifestazioni fieristiche, attività convegnistiche e congressuali, salvo che si svolgono con modalità distanza.



Nelle pubbliche amministrazioni è previsto che tutte le riunioni si verifichino a distanza e l'incremento del ricorso allo Smart Working.