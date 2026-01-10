Gerarchia e privilegio: il 10 gennaio, a Modena, il melologo per voce e pianoforte sui testi di Levi e Langbein

Riflessione sulla struttura e le dinamiche dei campi di sterminio, costruita con le parole di Primo Levi e di Hermann Langbein, il melologo (composizione nella quale la declamazione di un testo letterario è eseguita con un accompagnamento musicale) indaga i meccanismi di potere, le gerarchie imposte e le forme di privilegio che segnarono la vita quotidiana nei lager.L'accostamento degli scritti di Levi - tratti in particolare da saggi e articoli - alle analisi puntuali di Langbein, prigioniero politico e autore di ‘Uomini ad Auschwitz’, restituisce una visione complessa e priva di semplificazioni, capace di far emergere le ambiguità dell'animo umano e le responsabilità individuali all'interno di un sistema oppressivo. Interpreti saranno Diana Höbel, che ha curato la drammaturgia e interpreterà i testi, e Federico Nicoletta, che eseguirà al pianoforte le musiche originali di Claudio Rastelli. L’appuntamento è a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata al seguente link: https://bit.ly/4qE9bWO. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Fossoli nell'ambito della mostra diffusa ‘Nella rete della persecuzione 1943-45. Luoghi, storie, persone intorno a Odoardo Focherini’, ed è realizzata in collaborazione gli l'Associazione Amici della Musica di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena.Attrice, autrice, regista, il suo lavoro si caratterizza per un'attenzione costante alla parola e ai temi del teatro civile, con numerosi progetti dedicati alla memoria, alla storia e all'impegno civile.Pianista attivo come solista e camerista presso importanti istituzioni concertistiche e orchestre in Italia e all’estero.Premiato nell'ambito di concorsi pianistici internazionali, ha una formazione completa in pianoforte, musica da camera e direzione d’orchestra. E' docente e capo dipartimento di Pianoforte al Conservatorio di Rovigo e collabora regolarmente con musicisti delle principali orchestre internazionali.Compositore e pianista, è autore delle musiche originali del melologo. Direttore artistico degli Amici della Musica di Modena, affianca all'attività compositiva un intenso lavoro di divulgazione musicale e culturale.Nella foto, Diana Höbel