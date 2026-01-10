Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Gerarchia e privilegio: il 10 gennaio, a Modena, il melologo per voce e pianoforte sui testi di Levi e Langbein

Gerarchia e privilegio: il 10 gennaio, a Modena, il melologo per voce e pianoforte sui testi di Levi e Langbein

Al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo, con drammaturgia e interpretazione di Diana Höbel, al pianoforte Federico Nicoletta, che eseguirà musiche origina

2 minuti di lettura
Riflessione sulla struttura e le dinamiche dei campi di sterminio, costruita con le parole di Primo Levi e di Hermann Langbein, il melologo (composizione nella quale la declamazione di un testo letterario è eseguita con un accompagnamento musicale) indaga i meccanismi di potere, le gerarchie imposte e le forme di privilegio che segnarono la vita quotidiana nei lager.

L'accostamento degli scritti di Levi - tratti in particolare da saggi e articoli - alle analisi puntuali di Langbein, prigioniero politico e autore di ‘Uomini ad Auschwitz’, restituisce una visione complessa e priva di semplificazioni, capace di far emergere le ambiguità dell'animo umano e le responsabilità individuali all'interno di un sistema oppressivo. 

 

Interpreti saranno Diana Höbel, che ha curato la drammaturgia e interpreterà i testi, e Federico Nicoletta, che eseguirà al pianoforte le musiche originali di Claudio Rastelli.

 

L’appuntamento è a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata al seguente link: https://bit.ly/4qE9bWO.

 

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Fossoli nell'ambito della mostra diffusa ‘Nella rete della persecuzione 1943-45. Luoghi, storie, persone intorno a Odoardo Focherini’, ed è realizzata in collaborazione gli l'Associazione Amici della Musica di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena. 

 

Diana Höbel 

Attrice, autrice, regista, il suo lavoro si caratterizza per un'attenzione costante alla parola e ai temi del teatro civile, con numerosi progetti dedicati alla memoria, alla storia e all'impegno civile.

 

Federico Nicoletta

Pianista attivo come solista e camerista presso importanti istituzioni concertistiche e orchestre in Italia e all’estero.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Premiato nell'ambito di concorsi pianistici internazionali, ha una formazione completa in pianoforte, musica da camera e direzione d’orchestra. E' docente e capo dipartimento di Pianoforte al Conservatorio di Rovigo e collabora regolarmente con musicisti delle principali orchestre internazionali.


Claudio Rastelli

Compositore e pianista, è autore delle musiche originali del melologo. Direttore artistico degli Amici della Musica di Modena, affianca all'attività compositiva un intenso lavoro di divulgazione musicale e culturale.


Nella foto, Diana Höbel 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Castelfranco: pedoni a rischio in Corso Martiri

Castelfranco: pedoni a rischio in Corso Martiri

'Non solo Caleidos e Mediagroup, affidamenti e rinnovi senza concorrenza: il sistema Modena'

'Non solo Caleidos e Mediagroup, affidamenti e rinnovi senza concorrenza: il sistema Modena'

Modena, 'aumentano i turisti': un milione senza gara non basta, il Comune dà altri 300mila euro a Mediagroup

Modena, 'aumentano i turisti': un milione senza gara non basta, il Comune dà altri 300mila euro a Mediagroup

Trande: 'Baby gang? Fenomeno che esiste più nella propaganda che nella realtà'

Trande: 'Baby gang? Fenomeno che esiste più nella propaganda che nella realtà'