Gerarchia e privilegio: il 10 gennaio, a Modena, il melologo per voce e pianoforte sui testi di Levi e Langbein

Riflessione sulla struttura e le dinamiche dei campi di sterminio, costruita con le parole di Primo Levi e di Hermann Langbein, il melologo (composizione nella quale la declamazione di un testo letterario è eseguita con un accompagnamento musicale) indaga i meccanismi di potere, le gerarchie imposte e le forme di privilegio che segnarono la vita quotidiana nei lager.L'accostamento degli scritti di Levi - tratti in particolare da saggi e articoli - alle analisi puntuali di Langbein, prigioniero politico e autore di ‘Uomini ad Auschwitz’, restituisce una visione complessa e priva di semplificazioni, capace di far emergere le ambiguità dell'animo umano e le responsabilità individuali all'interno di un sistema oppressivo. Interpreti saranno Diana Höbel, che ha curato la drammaturgia e interpreterà i testi, e Federico Nicoletta, che eseguirà al pianoforte le musiche originali di Claudio Rastelli. L’appuntamento è a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata al seguente link: https://bit.ly/4qE9bWO. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Fossoli nell'ambito della mostra diffusa ‘Nella rete della persecuzione 1943-45. Luoghi, storie, persone intorno a Odoardo Focherini’, ed è realizzata in collaborazione gli l'Associazione Amici della Musica di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena. Diana Höbel
Attrice, autrice, regista, il suo lavoro si caratterizza per un'attenzione costante alla parola e ai temi del teatro civile, con numerosi progetti dedicati alla memoria, alla storia e all'impegno civile. Federico Nicoletta
Pianista attivo come solista e camerista presso importanti istituzioni concertistiche e orchestre in Italia e all’estero.
Premiato nell'ambito di concorsi pianistici internazionali, ha una formazione completa in pianoforte, musica da camera e direzione d’orchestra. E' docente e capo dipartimento di Pianoforte al Conservatorio di Rovigo e collabora regolarmente con musicisti delle principali orchestre internazionali.Claudio Rastelli
Compositore e pianista, è autore delle musiche originali del melologo. Direttore artistico degli Amici della Musica di Modena, affianca all'attività compositiva un intenso lavoro di divulgazione musicale e culturale.Nella foto, Diana Höbel