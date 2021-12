Germania, scatta lockdown per i non vaccinati. E si discute di obbligo

Restrizioni dei contatti sociali per le persone non vaccinate contro il Covid-19 sono state annunciate oggi in Germania dalla cancelliera uscente Angela Merkel. Sulla base delle nuove disposizioni, coloro che non si sono sottoposti alla vaccinazione non potranno accedere a una serie di luoghi pubblici, come negozi di beni non essenziali o sale concerti, a meno che non siano guariti dal coronavirus di recente.“Gli appuntamenti di cultura e di svago a livello nazionale saranno accessibili solo a chi si è vaccinato o è guarito” ha detto Merkel. La cancelliera ha aggiunto che la situazione dei contagi è “grave” e che un obbligo di vaccinazione potrebbe essere introdotto, dopo un dibattito in parlamento, a febbraio. La stampa tedesca ha presentato le misure come “un lockdown per i non vaccinati”. A Berlino oggi Merkel ha incontrato Olaf Scholz, cancelliere in pectore, prossimo ad assumere la guida di un governo di coalizione che riunirà socialdemocratici, liberali e verdi.