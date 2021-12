Vaccino, il quattro vien da sè: quarta dose in Germania e Israele

Prende il via in Israele la distribuzione della quarta dose del vaccino anti Covid-19. Lo rende noto l’ufficio del primo ministro assieme al panel di esperti sanitari. I cittadini che hanno diritto alla dose booster, che possono riceverla una volta trascorsi almeno quattro mesi dalla terza, sono gli over 60, gli operatori sanitari e le persone con sistema immunitario soppresso.Con l’obiettivo di porre un freno alla variante omicron anche la Germania dà il via libera alla 4ª dose di vaccino anti Covid-19. Lo ha reso noto il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach.