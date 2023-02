Giacarta sta arrivando: a Modena il film sulla demolizione della Sanità

Con PIGS gli autori avevano documentato le conseguenze delle politiche neo-liberiste intraprese dall’Europa di Maastricht, le stesse politiche che erano state sperimentate per la prima volta nel Cile di Pinochet ed è per questo che il film comincia proprio con le parole di Salvador Allende che nel 1973 fu vittima di quel golpe militare, preannunciato sui muri di Santiago con la minacciosa scritta “Giacarta sta arrivando”, in ricordo dei massacri compiuti pochi anni prima dai militari golpisti indonesiani che rovesciarono il legittimo governo del presidente Sukarno.La feroce critica al modello neoliberista è proprio il filo conduttore che lega le due opere di Greco e Melchiorre che rinnovano la tradizione italiana del film d’impegno sociale, portando la macchina da presa a contatto con la vita reale e con gli immensi problemi creati da un modello che ha nell’ingiustizia sociale il suo tratto distintivo.Dopo il film, si terrà un aperitivo con dibattito presso lo Zooky Café in Viale delle Rimembranze 29 a cui parteciperanno il regista Federico Greco ed il consigliere comunale Beatrice De Maio, il direttore di Imola Oggi Armando Manocchia sarà il moderatore. L'evento è promosso da Ancora Italia-sezione di Modena.Questo è il link per prenotare i biglietti per la proiezione.Per l’aperitivo con dibattito, occorre prenotare ai numeri seguenti: 3479445611—3519657196.