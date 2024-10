Gidari (Fi): 'Cooperative spurie, capolavoro di inefficienza rossa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Perché mai le cooperative spurie cambiano nome come fossero attori in una commedia degli errori, e nessuno fa nulla? Un colpo di teatro degno del miglior dramma, dove il pubblico – in questo caso le aziende oneste – è costretto a guardare senza poter intervenire, mentre queste pseudo-cooperative giocano con le identità per evitare controlli e sanzioni.

Nel frattempo, il settore della macellazione, uno dei più colpiti in Emilia-Romagna, assiste a una tragicommedia: aziende serie, che rispettano il contratto di Confindustria alimentare, si trovano a competere con cooperative che offrono manodopera a prezzi stracciati, con lavoratori privati di ogni diritto. Perché garantire stipendi decenti e condizioni di lavoro umane quando si può sfruttare tutto e tutti? Una situazione così vasta che non è più accettabile - esclama Gidari -. Non solo per motivi economici, ma anche umani. Occorre coinvolgere anche le associazioni datoriali, perché a quanto pare, il principio di responsabilità sociale deve essere spiegato come fosse una novità assoluta. Magari stavolta qualcuno capirà che il rispetto dei lavoratori non è un optional. In conclusione, la sinistra continua a fare il suo show di immobilismo: è giunta l’ora che la Regione Emilia-Romagna smetta di applaudire questo disastro e inizi a fare qualcosa di concreto'.