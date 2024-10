Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E questa è la realtà dopo decenni di governi regionali che, a parole, si dichiarano vicini ai più fragili'. A parlare è il candidato di Forza Italia alle Regionali, Giovanni Gidari.



'Ma il problema non è solo la burocrazia; è anche la cronica carenza di fondi. Ogni anno, il PD dichiara di voler investire nella disabilità, ma quando si guardano i numeri ci si accorge che i finanziamenti sono del tutto insufficienti. Le risorse sono poche e arrivano con ritardo, lasciando le famiglie a fare i conti da sole con spese e difficoltà enormi. Le persone disabili non hanno bisogno di promesse, hanno bisogno di un sostegno concreto, stabile e dignitoso. Con l'iniziativa che promuovo, intendo cambiare radicalmente questo approccio: occorre aumentare in modo significativo i fondi destinati alla disabilità, e bisogna farlo subito. E parallelamente, serve una drastica semplificazione burocratica. Intendo creare un sistema che sia semplice, rapido e umano, dove chi ha bisogno di assistenza possa accedervi senza umilianti trafile. È inaccettabile che nel 2024 in Emilia-Romagna ci siano ancora famiglie costrette a combattere per ricevere quello che dovrebbe essere loro diritto. La gestione decennale del PD ha dimostrato di non essere all’altezza. Con questa iniziativa, intendo portare un cambiamento vero: mettere le persone con disabilità al centro, non solo nelle parole, ma nei fatti. Voglio una Regione che rispetti e sostenga concretamente chi è più fragile, perché questo è il minimo che ogni cittadino, senza eccezioni, merita' - chiude Gidari.