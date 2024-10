Gidari (Fi): 'Piccole imprese, da Cna e Lapam solo immobilismo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'attuale sistema bancario non offre un supporto sufficiente, lasciando molte imprese prive dei crediti necessari per superare momenti di crisi, che il solo sistema bancario non è disposto a garantire. Il tessuto economico dell'Emilia-Romagna, composto in gran parte da piccole e medie imprese, ha da sempre rappresentato una delle principali ricchezze della regione, fungendo spesso da ammortizzatore sociale durante le crisi economiche, anche globali. Tuttavia oggi questo tessuto sia seriamente minacciato: molte piccole imprese stanno chiudendo, con gravi conseguenze, soprattutto quando si tratta di aziende produttive che rappresentano il cuore dell’economia locale'.

'Una delle maggiori preoccupazioni - afferma Gidari - riguarda l'immobilismo delle associazioni di categoria, come Cna e Lapam, che dovrebbero lanciare un grido di allarme e attuare una politica sindacale efficace per tutelare le microimprese. Invece queste associazioni sembrano essersi trasformate in semplici fornitori di servizi e consulenze, distanti dal ruolo che dovrebbero svolgere a protezione del tessuto economico locale. Occorre anche un maggiore impegno da parte delle banche, che appaiono oggi più interessate alle operazioni finanziarie speculative che a sostenere l'economia reale. Sarebbe opportuno che le banche tornassero a svolgere il loro vero mestiere, ossia essere il principale supporto dell’economia territoriale'.

L’appello di Gidari è chiaro: 'senza un intervento deciso delle istituzioni finanziarie e delle associazioni di categoria, il rischio è di perdere un patrimonio imprenditoriale che da sempre rappresenta il motore economico dell’Emilia-Romagna'.