Gidari: 'La mia sede elettorale diventerà un punto di ascolto'

Sarà un impegno settimanale, costante e aperto, dove io stesso ascolterò le questioni che mi verranno portate e le porterò in consiglio, trasformandole in iniziative concrete e in istanze istituzionali'. A parlare è il candidato di Forza Italia alle Regionali Giovanni Gidari.



'Credo che questo sia il modo migliore per rendere le istituzioni più vicine alla realtà dei cittadini, mantenendo un dialogo aperto e continuo. Sarò in consiglio regionale per garantire un’opposizione ferma e responsabile, sarà un approccio che non farà compromessi sui principi, ma saremo sempre disposti a collaborare con più attori della politica quando si tratta di lavorare per il bene collettivo. Questa è la politica in cui credo, una politica di moderazione, di responsabilità e di pragmatismo. Voglio rappresentare il rinnovamento dell’area moderata, un cambiamento che parta da Forza Italia e che rimetta al centro del dibattito pubblico il rispetto per i valori liberali e per la concretezza delle proposte.

Oggi Forza Italia, soprattutto a Modena, ha bisogno di un cambio di passo, di un’apertura verso il centro politico e di una rappresentanza che sappia dare voce a quell’elettorato moderato che si ispira al progetto del Partito Popolare Europeo, un modello di stabilità e di visione che può fungere da baluardo contro l’estremismo in crescita. Non possiamo permettere che il nostro partito si limiti a conservare posizioni statiche o a difendere funzioni partitiche, orientate solo alla propria sopravvivenza. Dobbiamo aprirci e saper interpretare le richieste di cambiamento che arrivano dai cittadini. Forza Italia a Modena ha tanto da dire e tanto da fare, e io mi impegno a essere il tramite di questa trasformazione, lavorando per una politica aperta, in ascolto delle esigenze reali, non per difendere posizioni di rendita - chiude Gidari -. Mi propongo come volto nuovo di un percorso di rinnovamento, con l’obiettivo di avvicinare cittadini e istituzioni e di riportare alla politica una funzione concreta e utile, al servizio della comunità. Dimostrerò che un centrodestra moderato e responsabile esiste, che può essere una forza di costruzione per il bene comune, e che è qui per servire il Paese, non per distruggerlo'.