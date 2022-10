Giravolte Pd, Letta cambia idea: 'Prima la Pace poi la difesa di Kiev'

Contrordine compagni: il Pd non cambia simbolo e neppure nome. Abiura i governi di salvezza nazionale. Critica l’agenda Draghi. Enrico Letta avvia il congresso e promette un nuovo segretario entro marzo. Nel frattempo, sarà lui a fare opposizione intransigente a Giorgia Meloni. La direzione dem del ‘processo al Nazareno’ dopo la sconfitta del 25 settembre, si tiene in un clima di sospetto diffuso.Il segretario apre al congresso, ma gli ex renziani temono che la dilazione dei tempi nasconda la sorpresa di un congresso soffocato dalla dinamica parlamentare, una discussione assorbita dalle incombenze del momento. In sintesi un fuoco di sbarramento mascherato da confronto. Il segretario concede a Bonaccini e compagni di non toccare le regole congressuali, cosa che avrebbe allungato oltremodo i tempi. E di non modificare simbolo e nome, contrariamente a quanto aveva annunciato in precedenza. “Amo questo simbolo, racconta un servizio al Paese“, dice ora Letta.Anche sull’Ucraina, Letta rivendica di aver fatto le scelte giuste, ma dice che la guerra ha cambiato lo scenario e anche questo ha penalizzato il Pd. “Il cambio di scenario dovuto alla guerra, per le responsabilità di governo che ci siamo assunti, ci ha messo in una condizione nella quale la nostra capacità espansiva si è interrotta e siamo andati in difficolta’”, sono le parole del segretario alla direzione dem.Letta aggiunge: “Non rinnego le posizioni che abbiamo assunto. Siamo stati dalla parte giusta della storia, salvo che la condizione politica, sociale ed economica del Paese si è deteriorata velocemente. E purtroppo l’Europa non è stata all’altezza. Quando si diffondono le paure, normalmente è la destra che vince. E questo quello che abbiamo visto”.La priorità non è più la difesa di Kiev ma la pace. Putin non entra nella relazione del segretario. “Dobbiamo spingere l’Europa verso un impegno per la pace. Non vuol dire tacere sulle responsabilità che sono tutte da una parte. Dalla parte di chi ha invaso l’Ucraina. Ma il nostro primo impegno deve essere perché si aprano trattative verso una pace vera. Che è l’aspirazione massima degli europei e del nostro popolo”, sottolinea Letta.