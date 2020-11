Gli amministratori PD plaudono a Biden: 'torneranno unione e speranza'

Belle notizie di speranza e fiducia, in questo complicato 202'

Si sposta sul piano politico con linguaggio da statista e da esperto di USA, arrivando a dettare anche l'imminente agenda di governo il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli: 'I primi atti di Biden - afferma il sindaco - saranno riportare gli Stati Uniti negli accordi di Parigi (la lotta al cambiamento climatico è una frontiera decisiva per il futuro del mondo e anche qui bisogna lavorare insieme) e combattere la pandemia che il Presidente uscente ha colpevolmente ignorato.

Si aprirà da gennaio, dopo la transizione che mi auguro pacifica e collaborativa, una stagione di speranza. Sono stati anni difficili per le relazioni tra gli Stati Uniti, mai così isolazionisti e l'Europa, e l'inadeguatezza era evidente.

Torneremo a dialogare, il mondo ha bisogno di un asse forte di collaborazione ed amicizia tra Unione Europea ed USA.



Tante, sui rispettivi profili FB, le espressioni di soddisfazioni e plauso alla vittoria di Biden da innumerevoli esponenti delle forze politiche. Nessun messaggio pubblico da parte della segreteria PD ma tante le manifestazioni di gioia per la vittoria paralleli e bonari sfottò per il presidente uscente. Come quello del Consigliere di Sinistra per Modena che con una sintesi efficece, scrive sulla sua pagina, a grandi caratteri: 'Bye Bye Donald'Anche gli esponenti del governo PD e di centro sinistra a livello regionale provinciale e regionale plaudono alla vittoria di Biden nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti d'America ma soprattutto esultano per il fallito bis di Trump, considerato di fatto una vera minaccia, freno allo sviluppo alle relazioni istituzionali e, più in generale alla speranza. Concetti che associati in negativo a Trump divenano invece segno di svolta positiva se posti in relazione a Biden e alla Vicepresidente Kamala Harris, prima donna degli Stati Uniti a ricoprire questa carica. Un messaggio sobrio, istituzionale quello del Presidente della Regione Stefano Bonaccini che richiama il concetto di unione e divisione: 'Si apre un nuovo ciclo per gli Stati Uniti. Le istituzioni servono per unire, non per dividere. In un mondo sempre più interdipendente, come anche questa pandemia ci ricorda, è poi altrettanto cruciale che la grande democrazia americana torni ad essere un fattore di condivisione e distensione, anziché di tensioni politiche e guerre commercciali. Complimenti a Joe Biden a lui e alla sua vice Kamala Harris per la bella vittoria e i migliori auguri anche da parte della Regione Emilia-Romagna, che con alcuni stati, a partire dalla California, ha solide relazioni istituzionali'



Dal suo profilo FB augura buon lavoro al nuovo Presidente il presidente della Provincia Giandomenico Tomei. 'Mi auguro che sia l’inizio di una nuova fase per questo grande Paese, all’insegna dell’uguaglianza, della solidarietà, e con attenzione all’ambiente e all’emergenza climatica.