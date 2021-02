Governo Draghi, Conte: 'Da me nessun ostacolo'

“Auspico un governo politico che sia forte e che abbia la sufficiente coesione per potere operare scelte politiche non tecniche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte poco fa davanti a Palazzo Chigi.

“Qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo. Evidentemente non mi conosce o è in malafede. I sabotatori cerchiamoli altrove. Io ho sempre lavorato per il bene del paese e per la formazione di un nuovo governo. Agli amici del Movimento io dico: Io ci sono e ci sarò - ha aggiunto Conte -. Agli amici del Pd e di Leu dico dobbiamo lavorare tutti insieme perchè il nostro progetto politico che ho sintetizzato nella formula ‘Alleanza per lo sviluppo sostenibile’ è un progetto forte, concreto, che aveva già inizito a dare buoni frutti. Dobbiamo continuare a perseguirlo perchè offre una prospettiva reale di modernizzare finalmente il nostro Paese nel segno della transizione energetica, digitale e nella inclusione sociale”.