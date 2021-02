'Governo Draghi: ma quale commissariamento, questa è democrazia'

All'editoriale di questa mattina de La Pressa sul governo Draghi che si sta formando replica l'ex parlamentare Psi Paolo Cristoni con una lettera che volentieri pubblichiamo in modo integrale.Caro direttore, va be' che siamo alla fine della 'società liquida', ma la tua idea è più un gioco letterario per illustrare la vignetta che uno dei tuoi colpi di intelligenza.In breve: un governo non è nè tecnico nè politico. Indicato dal presidente della Repubblica, si deve rapportare col Parlamento per programmi e ministri.Le azioni che proporrà dovranno passare il vaglio delle commissioni parlamentari.Non scherziamo: il popolo ha eletto questi parlamentari e ad essi spetta il compito prescritto dalla Costituzione. Senza vincolo di mandato, cioè assistiti dalla loro coscienza.Un conto è il giudizio che diamo di loro, un altro è il potere che hanno di giudicare il governo: questa è democrazia, con buona pace del tuo vignettista che vuole le elezioni.Infine, il giudizio su Draghi è come il pregiudizio settario contro Renzi. Sul piano delle capacità e delle conoscenze internazionali non si discute, ma nemmeno sul fatto che ha salvato l'Europa da allievo di Ciampi.Per Renzi altro discorso, ma è innegabile che fra i nani e i senza midollo ha dimostrato di conoscere la politica e di avere il coraggio adeguato. A ognuno libertà di giudizio e di maldicenze.Su Draghi vediamo se riuscirà. Io spero di si.Come spero che serva a far emergere qualche leader degno di nota per avere una prospettiva di un innalzamento della classe politica del futuro parlamento riformato dal referendum.Con rispetto e simpatia,