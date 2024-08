Grana Renzi per Schlein, Conte e i Verdi ribadiscono il 'no'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

. E il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli ha messo in fila le perplessità sue e del segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: 'Come si fa a essere a supporto del totismo a Genova e poi essere contro il totismo in Liguria? - ha chiesto Bonelli - E come fa Italia Viva ad appoggiare la destra in Basilicata, dove ha demolito la sanità e ha consentito la colonizzazione delle trivelle?'.

Insomma, il compito di Elly Schlein non si annuncia facile: dall'alto del 24% delle politiche, spetta alla segretaria cercare un punto di equilibrio in questa compagine a oggi rissosa. Che poi l'avversione di Bonelli non è verso il terzo polo in quanto tale. Su Calenda 'non pongo veti - ha detto Bonelli a Il Fatto Quotidiano - anche se lui li pose su me e Nicola. Ma ho studiato dai gesuiti, conosco bene la cultura del perdono. Non ho problemi a confrontarmi né con Calenda, né con Magi', mentre con Renzi si pone una questione di 'credibilità'. Conte, invece, resta freddo anche nei confronti di Azione. 'Un sondaggio pubblicato da La Repubblica - ha ricordato in un'intervista a L'Espresso - dice che gli elettori Pd e Cinque Stelle sono scettici sul campo largo. In particolare non apprezzerebbero la presenza di Renzi e Calenda.



È la conferma che anche l'elettorato progressista vuole un progetto di qualità costruito su obiettivi chiari e definiti e, soprattutto, non rimane insensibile al tema dell'etica pubblica'. Il progetto è quello, in autunno, di far sedere a un tavolo tutti i leader di opposizione, per cominciare a tessere l'alleanza. Modi e termini sono da costruire.

Renzi, per esempio, ha proposto un contratto alla tedesca, che metta nero su bianco i punti programmatici condivisi, come premessa vincolante di una futura alleanza di governo. Le regionali d'autunno in Emilia Romagna, Liguria e Umbria dovrebbero spingere l'intesa, visto che le sfide, sulla carta in discesa, verranno affrontate con candidati governatori sostenuti da tutte le forze del campo largo. In Emilia Romagna è già in lizza l'attuale sindaco di Ravenna Michele de Pascale (Pd), in Umbria è in corso un pressing sulla sindaca di Assisi Stefania Proietti, mentre in Liguria il tavolo regionale sta lavorando a un'intesa: in pole c'è la candidatura del deputato Pd ed ex ministro Andrea Orlando.

La lettura della mappa estiva delle feste di partito sarà intanto un termometro degli umori. Per esempio: manca ancora un programma ufficiale, ma a quella nazionale dell'Unità, che si terrà a Reggio Emilia fra la fine di agosto e gli inizi di settembre, a turno dovrebbero salire sul palco tutti i leader delle forze di opposizione. Per il momento, imperversa la cautela. 'Non c'è alcuna discussione, non c'è un tavolo di coalizione - ha sottolineato la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti - Renzi ha fatto dichiarazioni unilaterali, ha semplicemente detto: 'Voglio entrare nel centrosinistra'. Bonelli e Fratoianni e anche Conte stanno dicendo: 'Non basta che ora dici che vuoi venire a sinistra e tutto è risolto''