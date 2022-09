'Grazie Italia': Giorgia Meloni pronta a governare

'L'indicazione degli italiani è chiara: un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Finalmente gli gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione'. Giorgia Meloni, leader di Fratelli D'Italia, primo partito uscito dalle urne, si presenta sul palco del suo quartiere generale, quando la vittoria, apparsa subito chiara, si è consolidata con l'avanzare dello spoglio.Parla di una brutta campagna elettorale, aggressiva, che Fratelli d'Italia avrebbe subito. Poi assume subito i toni di chi ha già le responsabilità di guidare il paese: 'C'è bisogno del contributo di tutti per affrontare una situazione particolarmente complessa, c'è bisogno di un clima sereno e di rispetto reciproco alla base del confronto in ogni sistema democratico'Insieme alla gioia, Giorgia Meloni esprime il rammarico per l'ancora alta astensione: 'Il nostro obiettivo è quello di porre le condizioni affinché i cittadini siano orgogliosi dell'Italia e perché si riavvicinino con fiducia alle istituzioni'.

