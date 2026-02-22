Graziella Giovannini confermata segretaria provinciale del Partito Socialista

Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 21 febbraio, a Castelfranco Emilia l'Assemblea Congressuale Provinciale del Partito Socialista Italiano per eleggere i nuovi organismi provinciali.

Dopo la relazione introduttiva della segretaria Graziella Giovannini si è aperto il dibattito che ha visto l'intervento di diversi esponenti del Partito. Al termine si è proceduto alle votazioni per l'elezione del segretario provinciale e del Direttivo sotto la Presidenza congressuale coordinata dall'assessore Luca Cristoni.



L'assise congressuale ha rieletto all'unanimità Graziella Giovannini a segretaria provinciale: sono poi stati votati i componenti la Direzione provinciale con un solo voto contrario.

A termine dei lavori dell'Assemblea un toccante ricordo di Paolo Cristoni (scomparso recentemente) da parte di Giovanni Franco Orlando.

Prossimi appuntamenti previsti: il Congresso Regionale PSI che si terrà a Rimini sabato 28 febbraio alle 9,30 all'Hotel La Perla, il referendum costituzionale, le elezioni amministrative a Vignola e poi la lunga campagna elettorale verso le politiche 2027.

