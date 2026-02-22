Si è svolta nella giornata di ieri, sabato 21 febbraio, a Castelfranco Emilia l'Assemblea Congressuale Provinciale del Partito Socialista Italiano per eleggere i nuovi organismi provinciali.
Dopo la relazione introduttiva della segretaria Graziella Giovannini si è aperto il dibattito che ha visto l'intervento di diversi esponenti del Partito. Al termine si è proceduto alle votazioni per l'elezione del segretario provinciale e del Direttivo sotto la Presidenza congressuale coordinata dall'assessore Luca Cristoni.
L'assise congressuale ha rieletto all'unanimità Graziella Giovannini a segretaria provinciale: sono poi stati votati i componenti la Direzione provinciale con un solo voto contrario.
A termine dei lavori dell'Assemblea un toccante ricordo di Paolo Cristoni (scomparso recentemente) da parte di Giovanni Franco Orlando.
Prossimi appuntamenti previsti: il Congresso Regionale PSI che si terrà a Rimini sabato 28 febbraio alle 9,30 all'Hotel La Perla, il referendum costituzionale, le elezioni amministrative a Vignola e poi la lunga campagna elettorale verso le politiche 2027.
Graziella Giovannini confermata segretaria provinciale del Partito Socialista
All'assemblea congressuale provinciale del Partito Socialista Italiano, rinnovato anche il Direttivo provinciale. Ricordata la figura di Paolo Cristoni
