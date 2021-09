Green pass, passa la linea Lega: basta un test salivare per ottenerlo

Il green pass si potrà ottenere anche coi test salivari, non solo con quelli naso-faringei. Inoltre il certificato verde avrà validità di 12 mesi. Lo prevede l'emendamento appena approvato in Commissione Affari sociali della Camera. Si tratta di una richiesta avanzata con forza dalla Lega e che ora diventa operativa.La commissione ha stabilito anche che 'salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario, per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare'.

