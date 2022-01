Green pass, per la prima volta il Governo ipotizza la cancellazione

'Quando sarà archiviato il green pass? Non appena la fase epidemica si trasformerà in endemica, il discorso andrà rivisto'. A ipotizzare per la prima volta un prossimo superamento del Green Pass è stato questa mattina in una intervista firmata da Enza Cusmai al Giornale il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.Nel resto della intervista Costa ha comunque confermato per ora le restrizioni ai non vaccinati.'Sempre adottando le dovute cautele e senza abbassare la guardia, credo che dalle scuole medie in su, dove la platea dei vaccinati supera l'80%, tutti i ragazzi vaccinati dovrebbero stare in classe, anche se ci sono due o tre positivi - ha detto -. La dad è inevitabile solo per i più piccoli quando ci sono contagi perché loro sono ancora molto scoperti'.