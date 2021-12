'Green pass sui bus: Seta rimborsi studenti minorenni non vaccinati'

'Numerose famiglie in queste ore stanno chiedendo rimborsi per gli abbonamenti a Seta. Molti genitori, infatti, non hanno intenzione di far fare il vaccino anti Covid ai propri figli minorenni, i quali, pertanto, non possono più accedere ai servizi extraurbani in quanto non in possesso del Super Green Pass. Seta, però, si rifiuta di rimborsare degli abbonamenti queste famiglie'. A denunciare il fatto è Francesco Natale, referente scolastico di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.'È una scelta ingiusta che colpisce economicamente numerosi studenti per delle scelte personali - commenta Natale -. Rimborsare chi, per scelte personali, non può accedere ai servizi per cui continua ingiustamente a pagare è sacrosanto considerando che quando gli abbonamenti sono stati effettuati ancora non si parlava di Green Pass rafforzato. Auspico che Seta rimborsi chi non ha la possibilità di usufruire del servizio'.