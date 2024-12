Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'I valori del M5s sono scomparsi e sono stati traditi in questi tre anni. Tutti i miei progetti sono sempre stati inascoltati e non hanno mai avuto risposta'.Grillo si è presentato alla guida di un carro funebre in sottofondo l'inno alla gioia: 'Siete diventati un partito di gente che non riconosco più e segue un Oz che non si fa mai trovare'.Ma la morte del Movimento non impedisce a Grillo di sognare un nuovo impegno in politica: 'Noi siamo quelli che aspettavamo di essere e ci siamo. Non finisce qui'.