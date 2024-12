'Guerra in Ucraina, da Fdi e Pd stessa linea russofoba'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il vice presidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, si è particolarmente impegnata contro le proiezioni di vari documentari sulla storia del Donbass che sono stati programmati comunque in parecchie decine di sale, noleggiate ad hoc da gruppi e associazioni varie, in alcune di queste proiezioni sono intervenuti come relatori anche esponenti del Movimento Indipendenza, sia in Emilia-Romagna che in altre regioni. Pina Picierno, insieme ad altri esponenti del Pd ritiene che si tratti di propaganda russa e come tale non idonea ad essere diffusa in Italia, pur trattandosi di argomenti fondamentali per comprendere la guerra in Ucraina, come gli avvenimenti di Piazza Maidan che determinarono l’avvento di un governo violentemente russofobo e la secessione dei territori del sud est dell’Ucraina.



Il Pd vuole evidentemente evitare che gli italiani si informino a 360 gradi e probabilmente si trova in imbarazzo per giustificare l’appoggio totale ed incondizionato all’Ucraina, visto che questi documentari provano in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di gruppi nazionalisti e suprematisti di estrema destra, contro i quali più volte si è espressa anche la dirigenza russa. A questo proposito, ci sembra utile riportare un episodio dei giorni scorsi, avvenuto a Druzhkivka, un villaggio nell’oblast di Donestk, vicino alla linea del fronte attuale, dove militanti del gruppo di estrema destra Svoboda hanno innalzato manifesti inneggianti a Stepan Bandera, con tanto di foto e di saluti, Bandera è considerato un eroe dai ultra nazionalisti ucraini ed un criminale di guerra da tutti gli altri, per il suo collaborazionismo con i tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Picierno può immaginarsi che gli abitanti di questi villaggi non siano particolarmente felici di vedere queste scene e che magari non accolgano i russi come invasori? E’ possibile ignorare le istanze di queste popolazioni che non hanno accettato la cancellazione della loro identità storico e culturale e non vogliono più vedere i ritratti di un criminale di guerra nelle loro strade? Ma, soprattutto, è possibile ignorarle fino al punto di cercare di impedire che ne venga raccontata la storia in eventi pubblici, dove liberi cittadini possano scegliere di recarsi, onde esercitare il loro legittimo desiderio di informarsi e di esercitare il proprio spirito critico? - chiude il movimento Indipendenza coordinamento Emilia-Romagna -.

Il Pd ed i suoi più stretti alleati dimostrano anche che le idee politiche o i simboli più “estremi” possono essere sdoganati, se rientrano nell’ambito del pensiero unico americano centrico, se si combatte assieme alla Nato o agli Usa ogni “peccato” viene perdonato. La battaglia per la libertà di espressione segue lo stesso cammino della battaglia per la pace che è nemica di ogni censura, praticata dai nuovi maccartisti che sfidano qualsiasi cosa, pur di riuscire nella loro opera. Compreso il senso del ridicolo'.