che si trova attualmente in Donbass e che parlerà della situazione venutasi a creare con l’inizio della cosiddetta controffensiva Ucraina che dopo essere stata annunciata da mesi ora sembra prendere forma su diverse linee direttrici.'Andrea Lucidi svolge da tempo un lavoro d'informazione in un conflitto che tende ad essere raccontato in Europa attraverso i comunicati propagandistici del governo di Kiev e degli apparati della Nato che vengono ripresi sistematicamente dal mainstream senza alcun filtro, creando un evidente distonia tra la realtà del campo di battaglia ed il racconto che ne viene fatto - spiegano gli organizzatori -. Nei giorni scorsi Lucidi è stato inserito nella cosiddetta Kill-List dei servizi di sicurezza ucraini, lista in cui figurano altri giornalisti italiani e in cui è ancora presente la foto di Andrea Rocchelli, ucciso nel 2014 da un colpo di mortaio sparato dall’esercito ucraino, il commento sul data base accanto alla foto di Rocchelli è inequivocabile: liquidato'.Gli altri relatori della trasmissione saranno, analista geopolitico del CeSEM-Centro Studi Eurasia Mediterraneo e, analista dell’Associazione Russia-Emilia Romagna, moderatore saràdel Circolo Culturale La Terra dei Padri.