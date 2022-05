Guerra in Ucraina, ora Londra vuol armare anche la Moldavia

Il Regno Unito ha iniziato a discutere con i suoi alleati internazionali sull’invio di armi moderne alla Moldavia affinché possa proteggersi dalla Russia e di voler vedere il Paese, che si trova a sud-ovest dell’Ucraina, 'equipaggiato secondo gli standard Nato'.Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico Liz Truss in un’intervista al Telegraph.'Putin è stato assolutamente chiaro sulle sue ambizioni di creare una grande Russia, e solo perché i suoi tentativi di conquistare Kiev non hanno avuto successo non significa che abbia abbandonato queste ambizioni', ha affermato Truss.Intanto Gazprom, la compagnia energetica statale russa, ha interrotto la consegna di gas in Finlandia.L’annuncio ufficiale - dopo che nella giornata di ieri erano giunte anticipazioni di questa nuova mossa da parte del governo di Mosca - è stato dato questa mattina dall’operatore del gas finlandese, Gasgrid Finland. 'L’arrivo di gas dal punto di ingresso di Imatra si è interrotto', ha detto Gasgrid.Gazprom - seguendo un ordine esplicito, in questo senso, di Putin - ha preteso che i pagamenti da parte degli importatori europei avvengano in rubli; i finlandesi - per i quali la quota di gas russo è minoritaria - si sono rifiutati di assecondare questa richiesta. 'Gazprom ha interrotto completamente le forniture di gas a Gasum a causa del mancato pagamento in rubli', riporta la società in una nota.