Guerra Ucraina, Cremlino: 'Kiev rifiuta negoziato, riparte l'avanzata'

“Venerdì pomeriggio, il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato lo stop all’avanzamento delle truppe in Ucraina in attesa di dialogare con Kiev. Ma dato che la parte ucraina ha rifiutato di negoziare, l’avanzamento delle truppe russe è ripartito questo pomeriggio”. Lo ha comunicato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia russa Tass.Parallelamente in un tweet, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky informa di aver parlato con il presidente dell’India, Narendra Modi, e di averlo informato sugli “sviluppi della resistenza ucraina contro l’aggressione russa. Più di 100mila invasori sono sulla nostra terra. Colpiscono in maniera insidiosa edifici residenziali. Ho sollecitato l’India a supportarci politicamente al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Fermiamo l’aggressore insieme”.Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha postato invece su Twitter una foto con quattro militari russi presi come prigionieri dalle forze armate ucraine e ha lanciato un appello alle donne della Russia. “Madri, mogli, figlie di soldati russi: riportate i vostri uomini a casa. Sono venuti in terra straniera per uccidere innocenti e distruggere le nostre case. Le autorità russe mentono. Il popolo ucraino non li accoglie con i fiori ma con le armi. Chiedete alle vostre autorità di fermare la guerra e salvate i vostri cari”.