Guerra Ucraina, lo spettro della minaccia nucleare

Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare russo. Lo riporta la PA. 'I Paesi occidentali non solo stanno prendendo azioni economiche non amichevoli contro il nostro Paese, ma i leader dei principali Paesi della Nato stanno facendo dichiarazioni aggressive sul nostro Paese'. Ha denunciato il presidente russo Vladimir Putin, ordinando lo stato di massima allerta per le forze di deterrenza nucleare.'Le sanzioni contro la Russia sono peggio di una guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale - gli ha fatto eco oggi il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo quanto riporta la Tass -. In una situazione come questa dovremmo essere consapevoli che ci sono tali sanzioni. Si parla tanto di settore bancario, gas, petrolio, Swift. È peggio della guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga da essa. Perché la guerra nucleare è la fine di tutto'.Prevista, per questo pomeriggio, l'intesa a livello Ue sul blocco di tutte le compagnie aree russe dallo spazio aereo comunitario mentre l'Italia ha già chiuso lo spazio aereo alla Russia.Intanto una delegazione ucraina è partita per Gomel, nel sud della Bielorussia, per negoziati con Mosca. Lo ha detto il consigliere di Vladimir Putin e capo della delegazione russa Vladimir Medinsky. L'annuncio è arrivato dopo la notizia della telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko. Kiev per il momento non conferma