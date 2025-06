I 700 anni dalla battaglia di Zappolino: festa medievale al castello di Montecuccolo

Il 21 e 22 giugno prenderanno il via le celebrazioni per il 700° anniversario della battaglia di Zappolino e della leggendaria Secchia rapita, con una festa medievale dedicata ai guelfi e ai ghibellini nella suggestiva cornice del Castello di Montecuccolo.

L’evento, curato dall’associazione Este Medievale, unirà rievocazione storica e un ricco programma culturale. Per tutto il fine settimana, i figuranti animeranno la vita da campo con armati, danze medievali, combattimenti, banchi con giochi tradizionali, il cerusico, lo speziale e abiti d’epoca. I visitatori potranno inoltre cimentarsi con il tiro con l’arco.

Il programma culturale inizierà con un’anteprima venerdì 20 giugno alle 21: il noto dantista Renzo Zagnoni terrà una conferenza dal titolo “Dante: guelfo bianco e ghibellin fuggiasco”.

Sabato 21 giugno, alle ore 17, Alessandro Sorrentino presenterà “La Secchia rapita: una storia lunga 700 anni”, raccontando curiosità e vicende poco note sulla celebre reliquia contesa tra Modena e Bologna. In serata, alle 21, spazio alla musica con il concerto del gruppo Lepljoma, molto amato dal pubblico. L’evento sarà a ingresso libero.

Domenica 22 giugno, alle ore 17, lo storico Alessandro Galvanetti affronterà il tema del “Medioevo rosso sangue”, con un intervento sulle cruente estinzioni di due dinastie ghibelline: quella di Ezzelino da Romano e quella di Rainaldo Bonacolsi, noto come Duca Passerino, protagonista della vittoria di Zappolino.

Durante entrambe le giornate sarà possibile mangiare presso la Tavola del Maniero, ristorante medievale di Montecuccolo, o allo stand gastronomico curato dagli scout di Pavullo, con i tradizionali borlenghi e le immancabili crescentine.