I dati Viminale: in Italia sbarchi migranti cresciuti del 40% nel 2022

Dall’1 gennaio all’11 agosto 2022 gli immigrati sbarcati in Italia sono stati 45.664, il 40% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I minori stranieri non accompagnati sono aumentati dell’8%, ne sono stati registrati finora 6.070. I soccorsi delle Ong sono stati 7.270, il 16% in più.Per 24.809 migranti (il 54% di quelli sbarcati) il Paese di partenza era la Libia, per il 27% la Tunisia e per il 15% la Turchia. La Tunisia è anche la nazionalità maggiormente dichiarata al momento dello sbarco per il 20% dei migranti. Segue l’Egitto per il 19% delle persone, il Bangladesh per il 16,7%, la Siria per il 6%, la Costa d’Avorio per il 4%, l’Eritrea per il 3%.È quanto emerge dal consueto dossier del Viminale di Ferragosto.I rimpatri effettuati sono stati 3.955, contro i 4.321 del 2021. Il sistema di accoglienza accoglie 95.Crescono anche le richieste di asilo: 72.423 quelle avanzate tra l’1 agosto 2021 e il 31 luglio 2022, il 76% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nello stesso periodo, i permessi di soggiorno rilasciati sono stati 1.732.128. L’anno precedente 1,4 milioni. In aumento pure le richieste di cittadinanza: +45% (sono 129 mila). La media delle domande di cittadinanza accolte è intorno al 76%.Cresce il numero di omicidi, rapine e furti. Il totale dei delitti registrati tra l’1 agosto 2021 e il 31 luglio 2022 è di 2.116.479, ma a pesare nel conteggio è l’addio al distanziamento e al lockdown che lo scorso anno aveva ridotto la delittuosità. Aumentano dunque i reati, ma meno del periodo pre Covid quando si erano registrati delitti pari a 2.338.073.Ancora un incremento dei femminicidi. Sono 125 gli omicidi di donne tra l’1 agosto 2021 e il 31 luglio 2022, il 39,2% sul totale degli omicidi volontari. Nello stesso periodo dell’anno scorso erano stati 108.Di questi 125, 108 avvengono in ambito familiare-affettivo, 68 da partner o ex partner. Diminuiscono le denunce per stalking: da 18.653 a 15.817.