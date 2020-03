'I divieti a Rimini vanno estesi a regione e Paese'

'Accogliamo con favore l’ordinanza regionale del presidente Bonaccini che, seppur in ritardo, sospende nella provincia di Rimini le attività produttive non essenziali per rallentare la diffusione del contagio da covid-19.

Questo provvedimento va ora esteso a tutta la regione, a partire dalla provincia di Piacenza, e a tutto il paese al più presto senza aspettare che la situazione diventi emergenziale più di quanto già non lo sia. Regione e Governo non prestino ascolto agli appelli miopi di Confindustria e di quelle associazioni di categoria che pensano solo al profitto

Il virus non si ferma davanti ai cancelli delle fabbriche e oggi per andare al lavoro e nei luoghi di lavoro non ci sono le condizioni per garantire la salute dei lavoratori, che sono esposti al rischio contagio e di diventare involontari vettori della pandemia. Con l’aggravante di vanificare il sacrificio che milioni di italiani stanno facendo rispondendo all’appello di restare a casa'.



Così il segretario regionale di Rifondazione comunista Stefano Lugli

'La chiusura delle attività non essenziali su scala nazionale non è più rinviabile, per interrompere la diffusione del contagio e per uscire il prima possibile dalle conseguenze economiche della pandemia. Per questo motivo Rifondazione Comunista dell’Emilia-Romagna chiede ancora una volta al Presidente Bonaccini un intervento immediato presso il Governo affinchè Conte disponga la sospensione delle attività non essenziali all’emergenza sanitaria'