I portuali hanno iniziato sciopero. L'Italia libera spera in Trieste

Lo sciopero è scattato poco fa e da ora l'Italia libera e che dice no al Green Pass per andare al lavoro, unico Paese in Europa ad avere immaginato una norma simile, ora guarda con speranza a Trieste. 'L'assemblea di questa sera dei lavoratori del porto di Trieste ha deciso di mettere in atto lo sciopero contro l'applicazione del decreto sul Green pass per poter lavorare indetto a partire dalla mezzanotte', si legge in una nota. 'L'appuntamento per tutti i lavoratori portuali, i lavoratori di altre categorie e tutti i cittadini che sono contrari all'introduzione dell'obbligo del Green pass per poter lavorare è alle ore 6 davanti al varco quarto (quello del Molo VII) del Porto di Trieste', conclude il comunicato.