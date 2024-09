Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dichiarazione commentata seduta stante dal candidato presidente: “Gli uomini e le donne del Psi stanno dando un contributo decisivo per la sfida elettorale dell’Emilia Romagna.“Dobbiamo investire su sviluppo e crescita per rendere la nostra regione una terra con una ambizione forte, concreta e capace di fare. Usciamo da dieci anni di governo a guida Bonaccini e abbiamo dimostrato, con i risultati, che il buon governo della Regione è possibile se ci concentriamo su priorità come la salute pubblica e la sostenibilità ambientale e tutelando il lavoro che c’è e creando il lavoro che manca. Il vostro importante compito - ha aggiunto de Pascale - è quello di tenere insieme un’area importante per tutta la coalizione: l’area riformista. La campagna elettorale sta entrando nel vivo. Voi ne siete protagonisti e io, insieme a voi, voglio vincere questa sfida” - ha chiuso il candidato presidente.