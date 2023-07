'Il caso Aimag non finisce qui, combatteremo in tutte le sedi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Imbarazzanti sono i silenzi di Palma Costi, consigliere regionale di riferimento e della segreteria provinciale PD guidata dal Sindaco di Soliera Solomita; puerili le deboli prese di posizione del PD locale che ne hanno dimostrato l’irrilevanza; ignava e pilatesca l’astensione del Sindaco di Concordia che è stato un vassallo dell’operazione; imbarazzanti le giustificazioni relative alla maggioranza pubblica del CdA e gli inviti a firmare un nuovo patto di sindacato dopo l’espulsione di interi territori dalla governance aziendale.Va invece riconosciuta la correttezza dei Sindaci di San Prospero, Medolla, Cavezzo, San Possidonio e Camposanto, che indipendente dalla collocazione politica, hanno lottato al fianco di Mirandola, San Felice e al Basso Mantovano nel difendere la territorialità e il totale controllo pubblico. Non sono bastati però gli incontri, i comitati, i pareri legali e di Atersir, e un bilancio sano votato all’unanimità - che ha sconfessato tutte le falsità dette pretestuosamente sullo stato di salute aziendale - per mettere al sicuro Aimag dall’arroganza del Sindaco di Carpi Bellelli e dalle spinte monopolistiche di Regione ed Hera. Con atto di forza è stato azzerato il patto di sindacato, occupato tutto il consiglio di Amministrazione – quattro membri a Carpi e alle Terre d’Argine, ed una ad Hera – e promesso a quest’ultima il direttore generale, che in un secondo momento diventerà amministratore delegato.Ci attendono ardue battaglie, per la tutela di servizi, tariffe, dipendenti e per il relativo indotto, che siamo pronti a combattere, senza la minima esitazione, facendoci promotori anche di azioni legali in tutte le sedi e a tutti i livelli: contabile (Corte dei conti), amministrativo (Consiglio di Stato) e penale”.Marco Donnarumma, Capogruppo e segreterio Lega Mirandola