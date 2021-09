Il Cts conferma: 'Nessun rinvio: avanti con terza dose per i sanitari'

'Non sono previsti rinvii per la terza dose per gli operatori sanitari'. La conferma arriva da Silvio Brusaferro, portavoce del Cts e presidente dell'Iss. 'Nel costante perseguimento di un'ottica di massima precauzione,la somministrazione di un'ulteriore dose di vaccino viene indicata progressivamente per gli ultraottantenni, i residenti nelle Rsa, persone ultrafragili e operatori sanitari a partire da quelli più a rischio'. Domani sul tavolo del Cts le decisioni sulla riduzione della quarantena nelle scuole e sull'aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli.Prorogata al 30 novembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid.'E' presto per vedere un eventuale effetto sui dati epidemiologici. Per ora la situazione è buona - sottolinea Gianni Rezza direttore della prevenzione del ministero della Salute - sulle scuole si stia lavorando molto con un monitoraggio assiduo'. E per lo screening negli istituti con il passare del tempo la prassi diventerà quella dei test salivari molecolari.