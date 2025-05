Il dirigibile Norge sorvola il Polo Nord: 14 maggio 1926

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 14 maggio 1926 il dirigibile Norge, guidato da Umberto Nobile, ha sorvolato il Polo Nord, toccando terra in Alaska. L'impresa, finanziata dal governo norvegese, ha rappresentato un momento importante nella storia dell'esplorazione polare.

Il 'Norge' che era stato collaudato in alcuni voli di prova a partire dal 1924 e aveva già raggiunto la Spagna e la Francia, era azionato da tre motori a sei cilindri e poteva raggiungere una velocità massima di 113 Km/h. Aveva un involucro lungo 106 metri, riempito con 18.000 metri cubi di idrogeno.

Il Norge è stato costruito dallo stesso Nobile ed era partito per il Polo Nord il 10 aprile 1926 da Ciampino (Roma). La rotta prevedeva il sorvolo dell'Artico, puntando verso la Norvegia e poi l'Alaska.

Il 14 maggio, alle 7.30, il dirigibile giunse a Teller, in Alaska. L'obiettivo principale della spedizione era di esplorare la vasta regione tra Polo e l'Alaska, rimasta inaccessibile per lo stato impervio dei ghiacci che impedivano l'avanzata delle slitte. L'impresa ha dimostrato la fattibilità del sorvolo dell'Artico. Il Norge, comandato da Umberto Nobile aveva un equipaggio di 16 uomini e il dirigibile aveva percorso 13.000 km in 170 ore. Il successo di Umberto Nobile destò una vasta eco in tutto il mondo, il colonnello italiano (promosso generale) divenne una star acclamata in ogni luogo in cui venne invitato.