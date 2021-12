Il Governo chiude l'Italia: quarantena per i non vaccinati dall'Ue

Ora è ufficiale. Il consiglio dei ministri ha detto sì alla proroga dello stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto di proroga fino al 31 marzo 2022. Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato alla guida del Comando operativo di vertice interforze (Covi), pur rimanendo commissario per il Covid.Speranza ha inoltre firmato una ordinanza in base alla quale fino al 31 gennaio chi non è vaccinato e arriva in Italia da uno Stato europeo, dovrà fare cinque giorni di quarantena, invece chi è vaccinato dovrà effettuare il tampone che avrà durata 24 ore. Per gli Stati extraeuropei la quarantena rimane di dieci giorni.La decisione non è piaciuta all'Europa. 'Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive al Green pass o rendono le condizioni più severe, come nel caso dell'Italia e forse del Portogallo, la stretta deve essere giustificata sulla base della situazione reale' e la possibile introduzione del tampone negativo per i viaggi dagli altri Paesi Ue 'immagino verrà discussa al Consiglio europeo perchè queste decisioni individuali degli Stati membri riducono la fiducia delle persone sul fatto che ci siano condizioni uguali ovunque in Europa' - ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova.