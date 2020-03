Il lavoro ai tempi del Coronavirus: Bonaccini va da Conte

Apprezzamento per l’inserimento dello strumento deglinel primo decreto governativo, per sostenere lavoratori e imprese. Necessità di offrire une all’internazionalizzazione, ma anche facilitare. Consentire loe avviare subito nuovi investimenti nazionali ed europei a partire dalle regioni più colpite. Sono alcuni degli interventi che il presidente della Regione Emilia-Romagna,, chiederà mercoledì al presidente del Consiglio de Ministri,, presentando un documento che conterrà le misure economiche necessarie per fronteggiare la crisi innescata dal Covid-19, condiviso con tutte le Regioni, a partire da quelle colpite dall’emergenza virus.Il presidente ne ha parlato nel pomeriggio alla riunione del, convocata in Regione, che ha riunito i rappresentanti delle, dei, delle professioni, delle, del. Incontro tenutosi per fare il punto in vista dell’incontro con il Governo.All’appuntamento, coordinato dall’assessore regionale al Lavoro e alle Attività produttive,, che ha ringraziato per il comportamento responsabile le associazioni economiche e le organizzazioni sindacali, sono intervenuti la vicepresidentee gli assessori“Stiamo gestendo l’emergenza con lucidità, responsabilità ed equilibrio- ha spiegato il presidente- Dobbiamo lavorare affinché il contagio non si diffonda, ma anche per rispondere con forza ed efficacia all’impatto economico che questa situazione di emergenza avrà sulle attività produttive, dando priorità agli investimenti materiali e immateriali”.“Il tema degli ammortizzatori deve essere posto al tavolo di mercoledì, la deroga è lo strumento migliore che possiamo utilizzare in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo- ha sottolineato l’assessore-. Il Governo italiano deve chiedere all’Europa di intervenire per impedire che vengano bloccate le merci e le persone e mostrare grande attenzione anche alla ripresa del mercato interno attraverso operazioni straordinarie”.Tutte le parti sociali che hanno preso parte al Tavolo odierno hanno espresso apprezzamento al lavoro della Regione e hanno assicurato la più ampia partecipazione alle misure necessarie per accompagnare l’economia regionale, formalizzando proposte utili per l’incontro che si svolgerà con il Governo.