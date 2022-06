Il ministro Brunetta: 'Sei un dipendente? E allora che c...o parli?'

'Sei un dipendente? E allora perché cazzo parli?'. A gridarlo è stato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, da un palco elettorale. Il video, divenuto virale, risale allo scorso 10 giugno durante la campagna elettorale a Mira, in Veneto. Nel video si vede un uomo avvicinarsi al palco con (non presente nel video) una probabile interruzione con una domanda da parte del cittadino.'E allora tu cosa mi chiedi? No, cosa mi chiedi?' - dice Brunetta. Il lavoratore risponde 'sono un dipendente'.A quel punto Brunetta il ministro inizia a gridare: 'Ah ma sei un dipendente, e cosa chiede il tuo datore di lavoro?'. 'E perché cazzo parli allora?'. 'Perché non ti metti in proprio?', gli chiede quattro volte senza lasciare rispondere l'uomo.'Mi lascia parlare o no?', chiede l'uomo. 'No, non parli, perché il microfono ce l'ho io e comando io', ribatte il ministro. A quel punto il lavoratore si gira e se ne va, mentre Brunetta continua: 'È libera democrazia, ciao'. Poi prosegue con il suo discorso sul palco: 'Continua a fare il tappezziere dipendente'.