Il presidente del Senato celebra il Msi: 'Nostalgia per una storia indegna'

'Msi è la forma 'normalizzata' di una storia indegna e celebrarne la ricorrenza della sua fondazione ha un significato preciso: dare un senso ai nostalgici'

'Il presidente del Senato Ignazio La Russa insiste e per quello che dice e per come lo dice, si dimostra assolutamente inadeguato a ricoprire il ruolo di presidente del Senato e seconda carica dello Stato. Msi è la forma 'normalizzata' di una storia indegna e celebrarne la ricorrenza della sua fondazione ha un significato preciso: dare un senso a una nostalgia che appartiene solo a quelli con il braccio destro teso e la mano aperta, che un senso in democrazia non l'ha mai avuto'. Lo dice il segretario di Presidenza della Camera e deputato democratico, Stefano Vaccari riferendosi al video natalizio col quale La Russa ha celebrato e ricordato la nascita del Msi.

'E diciamo al presidente La Russa di lasciare stare il Pci e i suoi esponenti che dialogarono in una democrazia parlamentare contro la quale l'Msi si oppose, perchè figli di chi gridava e continua a gridare 'Presente' ai raduni nostalgici. Noi staremo sempre dall'altra parte della storia, quella che ha sacrificato migliaia di combattenti alleati, partigiani e partigiane come i Fratelli Cervi di cui ricorre oggi l'82esimo anniversario dalla morte, giustiziati dai repubblichini fascisti', aggiunge Vaccari.

'Lo dovrebbe fare anche La Russa ma non ha il coraggio di farlo perchè reciderebbe le sue radici, anzichè onorare chi ha sacrificato la vita per restituire al nostro popolo libertà, democrazia e dignità, quella libertà di dire le parole intollerabili che ha pronunciato da quando è presidente del Senato'.

