Il professor Cosentino in Senato: 'Green Pass rischioso per sicurezza'

Marco Cosentino, ordinario di Farmacologia, in audizione venerdì in Senato ha avanzato una critica durissima al Green Pass e all'obbligo vaccinale per alcune categorie, una contestazione basata su argomenti medici e scientifici. Qui l'intervento integrale della audizione di Cosentino.Le conclusioni alle quali giunge il docente al termine del suo intervento sono nette e si possono riassumere in tre tesi, tutte lungamente argomentate.La prima è che la vaccinazione non ha effetti apprezzabili sulla contagiosità e sulla circolazione del Covid e quindi è un pericoloso equivoco fondarvi un qualsiasi Green Pass che induce malintesi sensi di sicurezza.La seconda è che i benefici della vaccinaizone presentano ben precisi limiti di intensità e durata e sono molto differenti per età e fattori di rischio.La terza è che i rischi della vaccinazione sono solo parzialmente noti e tuttavia sono paragonabili o superiori ai benefici attesi per molte categorie.Per queste motivazioni - conclude Cosentino in audizione al Senato - i fondamenti del Green Pass e dell'obbligo vaccinale come strumenti per la promozione di salute e sicurezza pubblica sono non solo inconsistenti, ma rendono questi due strumenti rischiosi per la salute e la sicurezza collettiva e individuale.