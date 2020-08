Il sindaco Sgarbi ordina: 'Multe a chi mette mascherina senza motivo'

A Sutri, comune guidato dal sindaco Vittorio Sgarbi, nel viterbese chiunque indossa la mascherina 'senza necessità' verrà multato. 'Solo ladri e terroristi si mascherano il volto', afferma in una nota Sgarbi, che da sempre ha posizioni critiche sulle misure per il contenimento del Covid.

“In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - stabilisce l’ordinanza - è proibito l’uso della mascherina nella Città di Sutri all’aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino, come specificamente indicato dal Dpcm del 16 agosto 2020 che tutela dal rischio discoteche e non dalla convivialità, che impone di stare a tavola e mangiare senza mascherina'. Negli altri casi, chi porterà la mascherina 'sarà multato in ordine alla legge 533/1977 in materia di ordine pubblico che prevede che non ci si possa mascherare in volto'

'L'uso della mascherina in luoghi pubblici, salvo che per il personale dipendente, appare in evidente contrasto con il tempo dedicato alla nutrizione che prevede di assumere il cibo senza mascherina - dice Sgardi - Appare quindi contraddittorio che dopo aver mangiato senza mascherina ci si alzi da tavola mettendosela. Si tratta di forme ridicole di ostentazione che nulla hanno a che fare con le esigenze sanitarie'.