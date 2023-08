'Torna il caos mascherine con obbligo ovunque nelle strutture sanitarie'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Praticamente in tutta la struttura, come ai tempi del pieno Covid, in cui le regole imponevano l'obbligo del distanziamento fisico. Come se, pur senza spiegarne i presupposti scientifici e la loro traduzione normativa, ci si stesse preparando ad una nuova fase di emergenza tale da giustificare l'introduzione di obblighi, oltre alle raccomandazioni, che si pensava ormai lontani e non replicabili se non, appunto, in caso di emergenza.Ed è così che anche negli spazi ospedalieri dove fino a qualche settimana fa vedevano circolare anche medici e personale sanitario sena mascherina ad un tratto si ritorna ai tempi, e alle immagini, da pieno covid, con ffp2 obbligatorie. Segnalato con tanto di cartello, come quello che da qualche giorno è stato di nuovo affisso nella foto all'ingresso della casa della Salute di via Montessori a Modena.

Che pur non riportando alcun riferimento normativo, comunica il ritorno dell'obbligo in tutte le aree della struttura.



Di seguito, le nuove regole sull'uso della mascherina ricordati dall'Ausl



UTENTI

È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica nelle sale d'attesa e in tutti i contesti assistenziali. Si precisa che non sussiste l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per:

- i bambini di età inferiore ai sei anni;

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.



VISITATORI E ACCOMPAGNATORI

È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica in tutti i contesti assistenziali incluse le sale di attesa.



OPERATORI

- È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica in tutti i contesti assistenziali sanitari: reparti con degenza ordinaria e diurna (Day Hospital), Hospice, OsCo, ambulatori e assistenza domiciliare (sono inclusi gli spazi comuni e le sale d'attesa).

- E' obbligatorio indossare il facciale filtrante FFP2 presso Pronto Soccorso,118.

- È obbligatorio indossare il facciale filtrante FFP2 per l'assistenza dei pazienti con sospetta o accertata infezione da SARS-CoV-2.

- Si ricorda, inoltre, che l'utilizzo del facciale filtrante, almeno FFP2 o FFP3 sulla base della valutazione del rischio, è sempre obbligatorio:

a) durante le procedure che generano aerosol

b) durante l'assistenza a pazienti con sospetta o accertata infezione da microrganismi trasmissibili per via aerea.”