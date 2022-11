Sottosegretario alla Salute ammette: 'Senza vaccini non abbiamo prova sarebbe stato peggio'

Tante le reazioni di protesta da parte principalmente dell'asse Pd-Terzo Polo. Tra queste anche quella del governatore Bonaccini

Non possono che far discutere le parole del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, sul tema della vaccinazione.

Parole chiare pronunciate da un esponente di punta del Governo sul quale occorre riflettere.

Durante il programma di Rai2 'ReStart', in onda lunedì sera, Gemmato (di professione farmacista) ha dichiarato: 'L’Italia è stata prima per mortalità, terza per letalità. Quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti in Italia'.



Ma senza vaccini sarebbe stato peggio? 'Questo lo dice lei, non abbiamo l’onere della prova inversa - ha risposto Gemmato al giornalista Aldo Cazzullo -. Non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini'.



Tante le reazioni di protesta da parte principalmente dell'asse Pd-Terzo Polo. Tra queste anche quella del governatore Bonaccini: 'Un sottosegretario alla Salute che non crede ai vaccini, decisivi nella lotta sostenuta contro il Covid, non può rimanere al proprio posto. Le affermazioni del sottosegretario Gemmato sono anche un insulto ai tanti medici, infermieri, operatori socio-sanitari che in questi due anni e mezzo di pandemia hanno dato tutto per prevenire, curare, vaccinare. Ma anche una completa mancanza di fiducia nella comunità scientifica e medica internazionale'.





