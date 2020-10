Il Tar sospende la Mirandolexit

Il percorso di uscita del Comune di mirandola dall'Unione dei Comuni area nord riceve una battuta di arresto da parte del Tar che ha accolto la richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso presentato dai comuni dell'Unione (Cavezzo, Concordia, San Prospero, Camposanto, San Possidonio, Finale Emilia, San Felice), dopo la decisione dell'amministrazione di Mirandola, formalizzata dal Consiglio comunale, di uscire dall'Unione stessa. L'uscita formale avrebbe dovuto concretizzarsi il prossimo 31 dicembre. Data in cui, sulla scia del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale, non avverrà nulla. Il Tribunale che ha ribadito come 'una conferiti i servizi all’Unione, per cinque anni non si possono togliere, il recesso non può invalidare gli impegni presi', si è riservato di udire l'amministarzione comunale di Mirandola in una udienza fissata al prossimo 9 febbraio. Dopo la quale sarà assunta una decisione definitiva. Ma fino ad allora, tutto è congelato