Immigrazione, il governo vara il nuovo decreto flussi: c'è anche l'assegno di inclusione

Tra le misure operative, il decreto modifica i tempi per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, che ora decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione. Viene inoltre rafforzato il controllo sulle dichiarazioni dei datori di lavoro, estendendolo anche a categorie come volontari, ricercatori, lavoratori altamente qualificati e soggetti coinvolti in trasferimenti intra-societari.Il testo stabilizza alcuni meccanismi già sperimentati, come la precompilazione delle richieste di nulla osta e il limite massimo di tre richieste per datore di lavoro privato, estendendoli anche al lavoro stagionale.
Il decreto prevede anche che l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori impiegati nell’assistenza familiare o sociosanitaria, in particolare per persone con disabilità o anziani, siano esclusi dal sistema delle quote. Durante i primi dodici mesi di occupazione, questi lavoratori potranno svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e cambiare datore di lavoro solo previa autorizzazione degli Ispettorati territoriali.Infine, viene prorogata fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per il Ministero dell’Interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana per la gestione dell’hotspot di Lampedusa, mentre il decreto ministeriale relativo ai programmi di volontariato per giovani stranieri avrà cadenza triennale, anziché annuale.
Nel complesso, il decreto rappresenta un intervento articolato che mira a rendere più efficiente e giusto il sistema migratorio italiano, con un’attenzione crescente alla tutela dei diritti e all’inclusione sociale dei cittadini stranieri.