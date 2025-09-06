Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Immigrazione, il governo vara il nuovo decreto flussi: c'è anche l'assegno di inclusione

Immigrazione, il governo vara il nuovo decreto flussi: c'è anche l'assegno di inclusione

Le novità del provvedimento riguardano anche i tempi del nulla osta al lavoro subordinato e l'eliminazione delle quote per chi lavora nell'assistenza familiare

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Misure urgenti in materia di immigrazione e lavoro, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale. Questo l'oggetto del nuovo decreto flussi varato dal governo che regola, appunto, l'arrivo sul territorio di stranieri regolari per motivi di lavoro.Tra le novità del nuovo decreto sui flussi degli immigrati regolari spicca l’estensione dell’assegno di inclusione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica. Il provvedimento, presentato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme ai ministri Marina Calderone e Matteo Piantedosi, si inserisce in un più ampio piano di riforma del sistema migratorio italiano. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, garantire un ingresso regolare e ordinato dei lavoratori stranieri; dall’altro, contrastare con maggiore efficacia il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento.
Tra le misure operative, il decreto modifica i tempi per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, che ora decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione. Viene inoltre rafforzato il controllo sulle dichiarazioni dei datori di lavoro, estendendolo anche a categorie come volontari, ricercatori, lavoratori altamente qualificati e soggetti coinvolti in trasferimenti intra-societari.Il testo stabilizza alcuni meccanismi già sperimentati, come la precompilazione delle richieste di nulla osta e il limite massimo di tre richieste per datore di lavoro privato, estendendoli anche al lavoro stagionale.
Inoltre, viene riconosciuto il diritto del lavoratore straniero a soggiornare e lavorare temporaneamente anche durante l’attesa della conversione del permesso di soggiorno.Un altro intervento importante riguarda le vittime di sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita, per le quali la durata del permesso di soggiorno viene estesa da sei a dodici mesi. Lo stesso vale per i permessi concessi per motivi di protezione sociale, in linea con quanto già previsto per le vittime di violenza domestica.
Il decreto prevede anche che l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori impiegati nell’assistenza familiare o sociosanitaria, in particolare per persone con disabilità o anziani, siano esclusi dal sistema delle quote. Durante i primi dodici mesi di occupazione, questi lavoratori potranno svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e cambiare datore di lavoro solo previa autorizzazione degli Ispettorati territoriali.Infine, viene prorogata fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per il Ministero dell’Interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana per la gestione dell’hotspot di Lampedusa, mentre il decreto ministeriale relativo ai programmi di volontariato per giovani stranieri avrà cadenza triennale, anziché annuale.
Anche il termine per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare viene innalzato da novanta a centocinquanta giorni, in linea con la normativa europea.
Nel complesso, il decreto rappresenta un intervento articolato che mira a rendere più efficiente e giusto il sistema migratorio italiano, con un’attenzione crescente alla tutela dei diritti e all’inclusione sociale dei cittadini stranieri.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Sicurezza a Carpi, Righi: 'Non serve agitare la paura, serve sistema di accoglienza funzionante'

Sicurezza a Carpi, Righi: 'Non serve agitare la paura, serve sistema di accoglienza funzionante'

Sanità Appennino, per garantire i servizi anche l'ospedale virtuale

Sanità Appennino, per garantire i servizi anche l'ospedale virtuale

'Europa e Nazioni Unite ferme davanti a genocidio, ma così si è complici: sosteniamo la Flotilla'

'Europa e Nazioni Unite ferme davanti a genocidio, ma così si è complici: sosteniamo la Flotilla'