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In auto con coltelli: denunciati un 20enne e un 50enne

In auto con coltelli: denunciati un 20enne e un 50enne

In due distinte attività di controllo da parte della Polizia Locale a Modena. il più giovane non si era fermato all'alt degli agenti

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Nel corso di due distinti interventi, gli agenti della Polizia locale di Modena hanno individuato e denunciato due persone trovate in possesso di oggetti atti a offendere, procedendo contestualmente alle sanzioni previste per ulteriori violazioni riscontrate.

 

Il primo episodio risale alla serata del 7 maggio quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo della viabilità ha intimato l'alt a un veicolo che circolava con dispositivi luminosi parzialmente non funzionanti. Il conducente, anziché fermarsi, ha tentato di allontanarsi, venendo tuttavia raggiunto e bloccato in una via limitrofa.
Nel corso del controllo, il giovane alla guida, un ventenne, è stato trovato in possesso di un coltello di oltre 20 centimetri di lunghezza complessiva, con una lama di 11,5 centimetri. Il ragazzo, che si trovava alla guida di un veicolo intestato a un familiare, è stato sanzionato per le violazioni commesse durante il tentativo di fuga e deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per il porto del coltello al di fuori della propria abitazione.

 

Il secondo intervento è avvenuto il 20 maggio scorso, durante un servizio di controllo del territorio in un'area limitrofa al centro storico. In questo caso, gli agenti hanno proceduto alla verifica di un veicolo in transito con a bordo due persone. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, un cinquantenne, era destinatario di un provvedimento di sospensione della patente di guida e presentava precedenti per porto di oggetti atti a offendere.
L'approfondimento del controllo ha consentito di rinvenire un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri. Anche in questo caso, il conducente è stato deferito all'Autorità giudiziaria per la violazione delle normative vigenti in materia di porto di strumenti da punta e da taglio, oltre a essere sanzionato per la guida con patente sospesa.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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